Девушка Остапчука высказалась о его экс-жене: Мы разные женщины

Юрист Кристина Горняк, новая пассия шоумена Владимира Остапчука, заявила, что для нее ничего не значит штамп в паспорте.

Горняк о Войченко: Может, похож цвет волос. Но люди мы однозначно разные Фото: kristygor / Instagram

Новая девушка украинского шоумена Владимира Остапчука заявила, что ее вины в разводе возлюбленного нет. Об этом она сообщила в интервью проекту "Зірковий шлях" канала "Украина".

"Я могу сказать как юрист: официальный штамп в паспорте в нашей стране, да и вообще в моих взглядах ничего не означает. Они приняли решение, что не пара, и разошлись", – сказала она.

Девушка сказала, что они с бывшей женой Остачука, переводчиком Еленой Войченко, не имеют ничего общего, хотя некоторые люди отмечают сходство во внешности.

"Может, похож цвет волос. Но люди мы однозначно разные. И женщины мы разные", – подчеркнула она.

Остапчук, защищая любимую, все подтвердил. При этом ему жаль, что Кристине пришлось столкнуться с такой критикой его подписчиков в сети.

"То, что я встретил Кристину, не было тем, чего много я видел в интернете. Отношения с Еленой завершились в конце августа, отношения с Кристиной начались через месяц или даже чуть больше. И когда люди говорят, что я не закончил еще предыдущие отношения – закончил я их и поставил точку. Юридически в стране могут расставаться годами... И мне жаль, что Кристине пришлось пережить все это, когда писали: "Вот разлучница – увела". Это неправда", – подытожил телеведущий.

Остапчук в своем микроблоге показал совместное фото с новой пассией, официально подтвердив отношения.

О том, что вероятной пассией шоумена может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.

В официальном браке Остапчук со своей супругой, Войченко, прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия.