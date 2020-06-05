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05 июня, 2020
 
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Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым

Украинский шоумен Владимир Остапчук заявил, что самую большую популярность получил из-за развода.

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Остапчук: Когда папа с мамой живут счастливее, чем жили в браке, дети это видят
Остапчук: Когда папа с мамой живут счастливее, чем жили в браке, дети это видят 
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук считает, что развод сделал его намного популярнее, чем конкурс "Евровидение", ведущим которого он был в 2017 году.  Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".  

"Проблема в том, что у нас была очень идеальная картинка в Instagram. Если бы я не выставлял семью, ничего бы не было. Развелся и развелся. У меня миллион знакомых, которые развелись и потом снова женились. Но почему-то весь хейт вылился на меня. Потому что людей обманули. Я показывал счастливую картинку, хотя последние полтора года не было счастливой семьи. Но все равно я пытался вместе с Леной сохранить этот имидж", – рассказал Остапчук. 

По словам Остапчука, в какой-то момент он осознал, что дальше так продолжать нельзя и подал на развод. 

"Единственное, что у меня осталось – это благодарность и общие дети. Мы общаемся, Лена прекрасная мама", – заявил шоумен. 

Комментируя личную жизнь, Остапчук подчеркнул, что сейчас счастлив.

"Мне не стыдно быть счастливым человеком. Когда папа с мамой живут счастливее, чем они жили в браке, дети это видят и считывают", – подытожил ведущий. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко, прожив с ней 12 лет.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

Теги: Украина, телеведущий, Владимир Остапчук, развод, Елена Войченко
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