Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым

Украинский шоумен Владимир Остапчук считает, что развод сделал его намного популярнее, чем конкурс "Евровидение", ведущим которого он был в 2017 году. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".
"Проблема в том, что у нас была очень идеальная картинка в Instagram. Если бы я не выставлял семью, ничего бы не было. Развелся и развелся. У меня миллион знакомых, которые развелись и потом снова женились. Но почему-то весь хейт вылился на меня. Потому что людей обманули. Я показывал счастливую картинку, хотя последние полтора года не было счастливой семьи. Но все равно я пытался вместе с Леной сохранить этот имидж", – рассказал Остапчук.
По словам Остапчука, в какой-то момент он осознал, что дальше так продолжать нельзя и подал на развод.
"Единственное, что у меня осталось – это благодарность и общие дети. Мы общаемся, Лена прекрасная мама", – заявил шоумен.
Комментируя личную жизнь, Остапчук подчеркнул, что сейчас счастлив.
"Мне не стыдно быть счастливым человеком. Когда папа с мамой живут счастливее, чем они жили в браке, дети это видят и считывают", – подытожил ведущий.
6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко, прожив с ней 12 лет.
В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.
25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.