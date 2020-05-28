Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией

По словам экс-супруги украинского телеведущего Владимира Остапчука Елены Войченко, бывший муж убеждал дочь Эмилию в том, что ее новая мама будет лучше прежней. Остапчук опроверг слова матери своих детей, заявив, что догадывается, зачем бывшая жена распространяет неправдивую информацию.

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, переводчик Елена Войченко сообщила, что пройдет психологическую экспертизу, на которой настаивает экс-супруг. Об этом она заявила в интервью передаче "Утро с Украиной" на канале "Украина".

"Я согласна. Возможности отказаться нет, потому что был официальный запрос, и я готова это сделать. Он достаточно давно говорит, что у дочери появится новая мама, она будет лучше. Конечно, я против этой мысли, но Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы, наверное", – рассказала она.

Комментируя свою личную жизнь, Войченко заявила, что у нее "есть мужчина и ему недавно исполнилось два года".

Она подчеркнула, что не против общения отца с детьми, но не знает, как это организовать, чтобы не травмировать детей.

Владимир Остапчук, комментируя высказывания Войченко о том, что якобы он найдет детям новую мать, назвал их "недопустимой манипуляцией". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил его представитель.

"Слова Елены, что я как будто говорю Эмилии "что новая мама будет лучше", – клевета, ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую она вплетает наших детей. Считаю это недопустимым! Это выходит за всякие рамки!" – заявил он.

По словам Остапчука, для него приоритетом является физическое и психическое здоровье детей.

"Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал. Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом – клевета. Считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! Точка", – подытожил телеведущий.

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с переводчицей Еленой Войченко, с которой прожил 12 лет.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

"Знакомьтесь, моя любовь, моя Кристина. Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. А еще рассказать вам нашу историю, настоящую, из первых уст", – отметил он. Остапчук признался, что они познакомились в конце августа 2019-го, на свадьбе в Италии, где он работал ведущим, а Кристина была гостьей – подружкой невесты.

В интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" Остапчук заявил, что подал запрос в попечительскую службу на проведение психологической экспертизы Елены Войченко.