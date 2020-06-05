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05 июня, 2020
 
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Остапчук рассказал о стрельбе на корпоративе у Пшонки

По словам украинского шоумена Владимира Остапчука, семь лет назад он за $5 тыс. согласился провести корпоратив, организованный в честь дня рождения бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, во время которого случился инцидент со стрельбой.

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Остапчук: Охранник с другого конца зала прыгнул на шефа, второй прикрыл стрелявшего это профессионализм высшей пробы
Остапчук: Охранник с другого конца зала прыгнул на шефа, второй прикрыл стрелявшего – это профессионализм высшей пробы
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук в 2013 году провел корпоратив, посвященный 57-летию экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Я тогда стоил $1 тыс. или $800, уже не помню. Мне позвонили, а я уже такой задерганный. Они говорят: "Сколько стоит?" Я говорю: "Пять". Они мне говорят: "Куда привезти предоплату?" Я такой – раз, напрягся. А у меня еще не было тогда менеджера, я сам приезжал и общался", – поделился воспоминаниями Остапчук.

По словам шоумена, корпоратив проходил в загородном комплексе.

"Гостей пришло не очень много, человек 30 или 40. Они сидели по кругу, а во главе стола сидел именинник. Они, кстати, очень веселые и очень простые в общении. Меня это тогда сильно удивило, потому что я с такими людьми еще никогда не работал", – признался Остапчук.

Ведущий рассказал, что инцидент со стрельбой произошел после того, как он объявил выступление коллектива степистов Narnia. 

"Это был ковбойский номер. И в конце, наверное, они об этом не предупредили, парни достают два пистолета и начинают шмалять в воздух. Охранник с другого конца зала прыгнул на шефа, второй прикрыл стрелявшего – это профессионализм высшей пробы. Во-первых, я впервые увидел, как поседел брюнет – танцор, а во-вторых, начался такой ржач и ор, когда все поняли, что это за ситуация", – рассказал Остапчук.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Владимир Остапчук родился в Умани в 1984 году. В 2017 году стал ведущим песенного конкурса "Евровидение 2017". В 2020 году сыграл роль капитана самолета в украинском фильме "Свидание в Вегасе". 

Виктор Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины в период с 4 ноября 2010 года по 22 февраля 2014 года, когда Верховная Рада выразила ему недоверие. 

В настоящее время Пшонка находится в розыске. 

Теги: Евромайдан, Украина, Виктор Пшонка, телеведущий, Владимир Остапчук, корпоратив
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