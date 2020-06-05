Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой

По словам украинского шоумена Владимира Остапчука, он до последнего момента не верил, что украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) и певица Настя Каменских – пара.

Украинский шоумен Владимир Остапчук восхищается отношениями украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) с бывшей женой, продюсером Ириной Горовой. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

По словам Остапчука, у него не получилось после развода выстроить такие же отношения с бывшей женой Еленой Войченко.

"Леша с Настей [Каменских] – это же был коллектив. О том, что они вдвоем, до конца не верил никто. Даже на свадьбе, на которой мы были, они сняли и показали lovestory, а все такие: "Серьезно? Да ладно, они не пара", – рассказал шоумен.

"Ира [Горовая] с Лешей очень хорошо общаются, у них общий бизнес, у них общие дети, я восторгаюсь, как они все это сделали. У меня так не получилось", – подытожил Остапчук.

ВИДЕО

Видео: Люкс ФМ / YouTube

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с переводчицей Еленой Войченко, с которой прожил 12 лет.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

Горовая и Потапенко зарегистрировали отношения в 1999 году. В браке с музыкантом Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.