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05 июня, 2020
 
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Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой

По словам украинского шоумена Владимира Остапчука, он до последнего момента не верил, что украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) и певица Настя Каменских – пара.

 
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6 марта 2020 года Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с Войченко
6 марта 2020 года Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с Войченко
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук  восхищается отношениями украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) с бывшей женой, продюсером Ириной Горовой. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".  

По словам Остапчука, у него не получилось после развода выстроить такие же отношения с бывшей женой Еленой Войченко.

"Леша с Настей [Каменских] – это же был коллектив. О том, что они вдвоем,  до конца не верил никто. Даже на свадьбе, на которой мы были, они сняли и показали lovestory, а все такие: "Серьезно? Да ладно, они не пара", – рассказал шоумен. 

"Ира [Горовая] с Лешей очень хорошо общаются, у них общий бизнес, у них общие дети, я восторгаюсь, как они все это сделали. У меня так не получилось", – подытожил Остапчук. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с переводчицей Еленой Войченко, с которой прожил 12 лет.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

Горовая и Потапенко зарегистрировали отношения в 1999 году. В браке с музыкантом Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.

Теги: Украина, скандал, Настя Каменских, Потап, Ирина Горовая, Владимир Остапчук, развод, Елена Войченко
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