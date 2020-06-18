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18 июня, 2020
 
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"Каждой твари – по паре". Девушку Остапчука осудили в Instagram после публикацию романтического снимка с ним

Пользователи Instagram заявили, что нотариус Кристина Горняк, девушка шоумена Владимира Остапчука, творит "доброе зло".

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Горняк: Любовь, как и каждый момент в жизни, это выбор!
Горняк: Любовь, как и каждый момент в жизни, – это выбор!
Фото: kristygor / Instagram

Девушка украинского шоумена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в его объятиях.

"Любовь, как и каждый момент в жизни, – это выбор! Выбор, который мы делаем каждое утро! Выбор, который мы делаем каждый вечер! Но этот выбор только мой и только мне с ним идти! Поэтому бессмысленно слушать подсказки друзей, советы "советчиков" и даже родственников! Я ведь взрослая девочка и могу сама сделать свой выбор. Я точно знаю, как я хочу, и уж точно знаю, как я не хочу! Знаете, есть "закон причины"? То, что вы имеете в настоящий момент, – это результат ваших прошлых выборов и действий. Если вы не хотите в будущем иметь то, что вы имеете сегодня, примите решение идти другим путем, примите ответственность за все происходящее в вашей жизни на себя. Вспомните, какой именно выбор привел вас к этому результату, и начните действовать по-другому", – написала она.

"А еще закон причины говорит о взаимосвязи благих и неблагих поступков и их результатов. Жаль, что вы стали соучастницей творения "доброе зло", – прокомментировала tania_tsaryk__rechtsanwalt.

"Каждой твари – по паре", – написала lena_goash.

В официальном браке Остапчук со своей супругой – переводчиком Еленой Войченко прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия.

Теги: нотариус, любовь, обвинения, обвинение, Владимир Остапчук, развод, измена, Кристина Горняк
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