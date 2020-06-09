"Пусть вас полюбят за то, какая вы есть". Бывшая жена Остапчука рассказала о новых приоритетах в жизни

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, переводчик Елена Войченко заявила, что решила сосредоточиться на позитиве. Об этом она написала в Instagram.
"Сосредотачиваюсь на светлом, добром, теплом, положительном", – сообщила певица, впервые за полтора месяца после скандального развода с Остапчуком обнародовав новый снимок. На фото Войченко позирует с обнаженными плечами и белым цветком в руках.
"Красивая вы женщина, только больше никогда не позволяйте себе выбирать роль жертвы. Пусть вас реально полюбят за то, какая вы есть", – отреагировали на снимок ее подписчики.
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The most precious things are fragile and tender. Don’t forget about it! And never take them for granted! Дякую @artemoneshchak за прекрасні фото, які нагадують про важливе: де увага - там енергія! Зосереджуюся на світлому, доброму, теплому, позитивному. На щастя, погода вирішила допомогти . #happinessisachoice #smallthingsmatter #loveislove #llife #new_olena #importantthings #warminside #enjoylife #attentiontolove #nocoldhere
6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с переводчицей Еленой Войченко, с которой прожил 12 лет.
В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.
25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.
"Знакомьтесь, моя любовь, моя Кристина. Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. А еще рассказать вам нашу историю, настоящую, из первых уст", – отметил он.
Остапчук признался, что они познакомились в конце августа 2019-го на свадьбе в Италии, где он работал ведущим, а Кристина была гостьей – подружкой невесты.
В интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" Остапчук заявил, что подал запрос в попечительскую службу на проведение психологической экспертизы своей бывшей жены.
В интервью YouTube-каналу "Олицкая" Войченко призналась, что узнала о предстоящей экспертизе от сотрудников попечительского совета.