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09 июня, 2020
 
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"Пусть вас полюбят за то, какая вы есть". Бывшая жена Остапчука рассказала о новых приоритетах в жизни

Экс-супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко впервые за полтора месяца поделилась с подписчиками новым фото, на котором запечатлена с белым цветком в руках.

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6 марта Войченко и Остапчук развелись
6 марта Войченко и Остапчук развелись
Фото: artemoneshchak / Instagram

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, переводчик Елена Войченко заявила, что решила сосредоточиться на позитиве. Об этом она написала в Instagram. 

"Сосредотачиваюсь на светлом, добром, теплом, положительном", – сообщила певица, впервые за полтора месяца после скандального развода с Остапчуком обнародовав новый снимок. На фото Войченко позирует с обнаженными плечами и белым цветком в руках.

"Красивая вы женщина, только больше никогда не позволяйте себе выбирать роль жертвы. Пусть вас реально полюбят за то, какая вы есть", – отреагировали на снимок ее подписчики. 

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с переводчицей Еленой Войченко, с которой прожил 12 лет.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Войченко, заявила, что причиной развода с Остапчуком стали его измены. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной развода постоянные ссоры.

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

"Знакомьтесь, моя любовь, моя Кристина. Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. А еще рассказать вам нашу историю, настоящую, из первых уст", – отметил он.

Остапчук признался, что они познакомились в конце августа 2019-го на свадьбе в Италии, где он работал ведущим, а Кристина была гостьей – подружкой невесты.

В интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" Остапчук заявил, что подал запрос в попечительскую службу на проведение психологической экспертизы своей бывшей жены.

В интервью YouTube-каналу "Олицкая" Войченко призналась, что узнала о предстоящей экспертизе от сотрудников попечительского совета.

Теги: Украина, телеведущий, Владимир Остапчук, развод, Елена Войченко
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