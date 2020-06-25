Остапчук рассказал, что для него означает быть папой

Украинский шоумен Владимир Остапчук показал, как после развода с женой Еленой Войченко проводит время со своими детьми – Эмилией и Эваном.

Остапчук: Папа – это когда ты для детей и принц и принцесса Фото:Vladimir Ostapchuk / Facebook

Украинский шоумен Владимир Остапчук на своей странице в Instagram разместил короткое видео, показав подписчикам, как проводит время со своими детьми – семилетней Эмилией и двухлетним Эваном.

Шоумен позирует в кадре с бусами на шее и с заколками в волосах. В момент, когда Эван пытается снять с отца бусы, Эмилия строго делает брату замечание.

"Папа – это когда ты для детей и принц и принцесса одновременно", – подписал он публикацию.

Украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко в марте 2020 года. Пара прожила в браке 12 лет.

За это время у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.