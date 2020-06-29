"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой

Украинский шоумен Владимир Остапчук разместил в Instagram видеозапись танца, который исполнил в лесу со своей девушкой Кристиной Горняк.
"Любовь", – лаконично подписал он ролик.
"Похожа на бывшую жену", – прокомментировали видео подписчики Остапчука.
"Она очень похожа на вашу бывшую жену", – заявила в комментариях пользователь Instagram Инна Шпилева.
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Amor with @kristygor * #танціззірками #танецэтосвобода #напаркет #вовабальник
6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко.
В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).
25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.