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29 июня, 2020
 
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"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой

Фолловеры украинского шоумена Владимира Остапчука, посмотрев танец пары на видео, заявили, что его возлюбленная Кристина Горняк внешне напоминает его бывшую супругу Елену Войченко.

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Остапчук официально представил Горняк в мае 2020 года
Остапчук официально представил Горняк в мае 2020 года
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук разместил в Instagram видеозапись танца, который исполнил в лесу со своей девушкой Кристиной Горняк. 

"Любовь", – лаконично подписал он ролик.

"Похожа на бывшую жену", – прокомментировали видео подписчики Остапчука.

"Она очень похожа на вашу бывшую жену", – заявила в комментариях пользователь Instagram Инна Шпилева. 

Фото: olenavoychenko / Instagram

Остапчук с экс-женой Войченко. Фото: olenavoychenko / Instagram

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). 

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

Теги: Владимир Остапчук, развод, Елена Войченко, Кристина Горняк
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