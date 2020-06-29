"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой

Фолловеры украинского шоумена Владимира Остапчука, посмотрев танец пары на видео, заявили, что его возлюбленная Кристина Горняк внешне напоминает его бывшую супругу Елену Войченко.

Остапчук официально представил Горняк в мае 2020 года Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук разместил в Instagram видеозапись танца, который исполнил в лесу со своей девушкой Кристиной Горняк.

"Любовь", – лаконично подписал он ролик.

"Похожа на бывшую жену", – прокомментировали видео подписчики Остапчука.

"Она очень похожа на вашу бывшую жену", – заявила в комментариях пользователь Instagram Инна Шпилева.

Остапчук с экс-женой Войченко. Фото: olenavoychenko / Instagram



6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.