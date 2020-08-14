  "Лучше, чем думала". Избранница Остапчука рассказала об отношениях с его детьми

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк призналась, что у нее сложились доверительные отношения с его старшей дочерью Эмилией.

Горняк: Мы очень хорошо провели время Фото: kristygor / Instagram

Избранница украинского телеведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк призналась, что знакомство с его двумя детьми от бывшей жены Елены Войченко прошло намного лучше, чем ожидалось. Об этом она сообщила в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Мы очень хорошо провели время, ездили в бассейн. Эмилия, кстати, мне рассказывала все свои девичьи секреты. Я немного волновалась, но прошло даже лучше, чем я думала", – поделилась Горняк.

Она призналась, что в настоящее время дети Остапчука проводят время у бабушки.

"Когда приедут – очень ждем в гости" – резюмировала она.

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Интервью Горняк можно посмотреть с 3.30. Видео: Зірковий шлях / YouTube

Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).