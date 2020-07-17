"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе

По словам нотариуса Кристины Горняк, девушки украинского шоумена Владимира Остапчука, она умеет откладывать деньги и собирается по утрам быстрее, чем ее возлюбленный.

Девушка украинского шоумена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк рассказала в Instagram интересные факты о себе.

"Мне 33, я не замужем, нет детей, но я абсолютно не страдаю по этому поводу! Работаю 11 лет частным нотариусом, обожаю свою профессию и работу. Выбрала ее сама! Сплю ногами вверх (не спрашивайте). Я сова, но хочу быть жаворонком", – призналась Горняк.

По словам девушки Остапчука, ее любимое блюдо – львовские вареники. А все свои блюда готовит на глаз.

"Для сбора утром мне надо 20 минут (быстрее, чем мой парень)! Перед сном проверяю, закрыты ли все двери. Все цветы в моем доме, как в шоу "Последний герой", борются за выживание", – отметила она.

Горняк рассказала, что в 30 лет она начала играть на фортепиано.

"В день пью три чашки кофе. Умею откладывать (собирать) деньги. Шопинг утомителен для меня, так что справляюсь быстро. Обожаю ходить в гости и принимать гостей", – добавила она.

Горняк заявила, что не любит котов. Она рассказала также, что в девять лет поехала в семью в Англии учить английский и потратила за три дня все деньги на игрушки.

"Музыка всегда меня спасает от плохого настроения. Очень эмоциональный человек я. Еще множество факторов, но в целом, вот такую всю себя я люблю и обожаю!" – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ygor) 14 Июл 2020 в 6:12 PDT

25 мая Остапчук впервые разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной – Горняк.

В официальном браке с переводчицей Еленой Войченко шоумен прожил 12 лет. На развод он подал сам. У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.