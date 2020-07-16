"Как сучка перед вязкой". Полуголый Остапчук позировал с новой пассией

Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился снимком со своей девушкой, нотариусом Кристиной Горняк, сделанным на отдыхе.

Остапчук: Если ваши выходные не похожи на эти, даже не пишите Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук на своей странице в Instagram разместил совместный снимок со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. На снимке Остапчук запечатлен с голым торсом, обнимая девушку, облаченную в купальник.

"Если ваши выходные не похожи на эти, даже не пишите", – отметил телеведущий.

Подписчики прокомментировали публикацию.

"Секс", – написал boys_bogdan.

"Почти рачком", – добавил paul_kyivan.

"Как сучка перед вязкой", – отметил dimasik.usa.

Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко в марте 2020 года. Пара прожила в браке 12 лет.

За это время у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

25 мая Остапчук впервые разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной – Горняк.