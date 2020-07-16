"Как сучка перед вязкой". Полуголый Остапчук позировал с новой пассией

Украинский шоумен Владимир Остапчук на своей странице в Instagram разместил совместный снимок со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. На снимке Остапчук запечатлен с голым торсом, обнимая девушку, облаченную в купальник.
"Если ваши выходные не похожи на эти, даже не пишите", – отметил телеведущий.
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Подписчики прокомментировали публикацию.
"Секс", – написал boys_bogdan.
"Почти рачком", – добавил paul_kyivan.
"Как сучка перед вязкой", – отметил dimasik.usa.
Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко в марте 2020 года. Пара прожила в браке 12 лет.
За это время у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).
25 мая Остапчук впервые разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной – Горняк.