"Полуголая тетя – бонус к отцовству?" Остапчук показал, как провел время с детьми

Украинский шоумен Владимир Остапчук на своей странице в Instagram разместил фотографии, на которых запечатлен во время отдыха с детьми.
"Папа – это старший союзник, когда хочется пошкодничать. И именно папа после очередной совместной выходки скажет: "Все, доча, теперь нас мама точно убьет", – подписал фотографии телеведущий.
На снимках Остапчук позирует с сыном и дочерью, сидя за столом на фоне окна с зеркальными стеклами. В одной из оконных секций видно отображение спины шоумена и стул, на котором сидит его сын, а в соседней отображается женская фигура в белой полураспахнутой рубашке. Также в окне отражается отодвинутый от стола четвертый стул.
"А полуголая тетя – приятный бонус к отцовству"? – прокомментировали снимок подписчики Остапчука, обратив внимание на фигуру женщины.
"А кто вас фотографирует?" – задались вопросом фолловеры.
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Папа - это аттракцион. И папино воспитание - это прежде всего сказать «давай попробуем», «не бойся», «я подстрахую, лезь» * Папа - это старший союзник, когда хочется «пошкодничать». * И именно папа после очередной совместной выходки скажет тихо - «ну все, доча, теперь нас мама точно убьёт». * Ценю такие моменты. * Благодарен
Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко в марте 2020 года. Пара прожила в браке 12 лет.
За это время у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).
25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной – нотариусом Кристиной Горняк.