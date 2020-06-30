"Полуголая тетя – бонус к отцовству?" Остапчук показал, как провел время с детьми

Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился снимком, на котором запечатлен со своими детьми – Эмилией и Эваном. Однако фолловеры шоумена увидели на фото отражение в окне девушки в белой рубашке.

Украинский шоумен Владимир Остапчук на своей странице в Instagram разместил фотографии, на которых запечатлен во время отдыха с детьми.

"Папа – это старший союзник, когда хочется пошкодничать. И именно папа после очередной совместной выходки скажет: "Все, доча, теперь нас мама точно убьет", – подписал фотографии телеведущий.

На снимках Остапчук позирует с сыном и дочерью, сидя за столом на фоне окна с зеркальными стеклами. В одной из оконных секций видно отображение спины шоумена и стул, на котором сидит его сын, а в соседней отображается женская фигура в белой полураспахнутой рубашке. Также в окне отражается отодвинутый от стола четвертый стул.

"А полуголая тетя – приятный бонус к отцовству"? – прокомментировали снимок подписчики Остапчука, обратив внимание на фигуру женщины.

"А кто вас фотографирует?" – задались вопросом фолловеры.

Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с переводчицей Еленой Войченко в марте 2020 года. Пара прожила в браке 12 лет.

За это время у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной – нотариусом Кристиной Горняк.