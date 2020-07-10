"Красотки". Экс-жена Остапчука побывала на вечеринке, которую нельзя забыть

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, переводчик Елена Войченко на своей странице в Instagram разместила снимки, которые были сделаны на вечеринке по случаю дня рождения супруги телеведущего Анатолия Анатолича Юлии Бойко.
"Вечеринка, которую нельзя забыть, и именинница, от которой нельзя оторваться", – подписала публикацию Войченко.
Она также отметила, что Анатолию Анатоличу и его жене удалось собрать лучшую компанию, где всем было весело.
"Красотки", – отреагировала на фото коллега Анатолия Анатолича Лилия Ребрик.
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Вечірка, яку неможливо забути і іменинниця, від якої неможливо відірватися ! @yulattt і @anatoliyanatolich , You know how to make the “ravest” party in the best company!!! #birthdaygirl #bestperson #yula #bestwishes #loveandrespect #proudtoknowyou #bestparty #birthdayraveparty #llife
6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжение брака с Войченко, прожив вместе 12 лет.
В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).
25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.
В интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" Остапчук заявил, что подал запрос в попечительскую службу на проведение психологической экспертизы своей бывшей жены.
В интервью YouTube-каналу "Олицкая" Войченко призналась, что узнала о предстоящей экспертизе от сотрудников попечительского совета.