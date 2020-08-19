  "Я избавилась от абьюзера". Экс-жена Остапчука заявила, что в браке с шоуменом была объектом психологического насилия

По словам бывшей жены шоумена Владимира Остапчука Елены Войченко, впервые она обратилась за помощью к психологу, когда узнала о "регулярных изменах" экс-супруга.

Войченко: Меня не били ногами, но психологически я была очень сильно травмирована Фото: olenavoychenko / Instagram

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука и мать его двух детей Елена Войченко в интервью передаче "Зірковий шлях", которая опубликована на YouTube-канале 19 августа, назвала экс-супруга абьюзером.

Рассказывая о семейной жизни с шоуменом, Войченко призналась, что получила психологическую травму.

"Сейчас в Украине даже в решениях суда есть момент разного рода насилия. В моем случае оно однозначно присутствовало. То, что теперь его нет, – это облегчение. Я избавилась от абьюзера. И пусть меня не били ногами, но психологически я была очень сильно травмирована", – заявила она.

По словам Войченко, она обратилась за помощью к психологу, еще будучи женой Остапчука.

"Я ходила к психологу во время брака, когда узнала о регулярных изменах. После того как мы развелись, я также занималась с психологом", – рассказала экс-жена Остапчука.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

6 марта 2020 года украинский шоумен Владимир Остапчук получил официальное решение суда о расторжении брака с Войченко.

В браке у супругов родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван (2018).

25 мая Остапчук разместил в Instagram фото со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.