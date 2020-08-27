Остапчук надел кольцо на палец Горняк. Видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поблагодарил свою девушку – нотариуса Кристину Горняк за их счастье.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук обнародовал в Instagram видео, в котором показал, как делал предложение стать его женой своей девушке, нотариусу Кристине Горняк.

В ролике Остапчук надевает кольцо на палец Горняк во время морской прогулки по Босфору.

"Благодарю тебя, [Кристина Горняк], за наше счастье. Нереальное видео", – написал он.

Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк. 19 августа он показал, как делал предложение Горняк.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).