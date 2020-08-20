  "На чужом несчастье счастье не построишь!", "Это прекрасно, когда люди счастливы". Подписчики Остапчука прокомментировали его намерение жениться на Горняк

Подписчики украинского телеведущего Владимира Остапчука по-разному отреагировали на новость о его помолвке с возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук в Instagram 20 августа обнародовал новое фото со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. На фото она запечатлена с кольцом на безымянном пальце правой руки.

"Она сказала "да", – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram She said “Yes” * Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 20 Авг 2020 в 1:33 PDT

Подписчики прокомментировали фото.

"На чужом несчастье счастье не построишь! В какой-то момент бумеранг вернется. Думаю, вашей бывшей супруге не легко сейчас все это видеть!" – написал info.fr.dom.

"Алименты детям вместо шикарных отдыхов", – призвала valij1948.

"А почему все на камеру? Это же личный интимный момент", – отметила motsar_yu.

"Это прекрасно, когда люди счастливы", – прокомментировала avershinatatka.

Это прекрасно когда люди счастливы

Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк. 19 августа он показал, как делал предложение Горняк.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).