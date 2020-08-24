"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе

Невеста украинского телеведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк рассказала, что делать, чтобы "сильно и неожиданно кайфонуть".

Горняк: Все приходит в определенное время, обязательно! Фото: kristygor / Instagram

Избранница украинского телеведущего Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк рассказала в Instagram о своем жизненном принципе.

"Все приходит в определенное время, обязательно! Если никуда не спешить, ничего не ждать, а просто жить, то можно сильно и неожиданно кайфонуть! Вот и я наслаждаюсь яркими моментами, новым статусом, а самое главное – собой в теперешнем состоянии!" – заявила она.

Пост Горняк сопроводила снимком в облегающем платье с высоким разрезом.

Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк. 19 августа он показал, как делал предложение Горняк.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).