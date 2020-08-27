Остапчук заявил, что после развода с Войченко ему понадобилась помощь психолога

Украинский телеведущий Владимир Остапчук признался, что психолог помог ему понять, почему семейная жизнь с переводчицей Еленой Войченко не сложилась.

Остапчук: Я считаю, что каждый человек должен посещать психолога Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук заявил, что после развода с переводчицей Еленой Войченко ему понадобилась помощь психолога. Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Вообще я считаю, что каждый человек должен посещать психолога. Причиной такого визита могут быть определенные комплексы, незакрытые гештальты и другие проблемы. Женаты вы или разведены – неважно. Вы просто взрослый человек", – сказал он.

По словам Остапчука, психолог помог ему понять причины неудачного брака.

"Мне это помогло, во-первых, закрыть гештальт, связанный с детством и со своим окружением. Во-вторых, привести свои мысли в порядок и переоценить определенные моменты, почему у нас не сложилась семейная жизнь. Так что я рекомендую всем ходить к психологу!" – отметил он.

Остапчук и Войченко расторгли брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни. У них есть двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

25 мая 2020 года Остапчук официально представил свою новую избранницу – нотариуса Кристину Горняк. 19 августа он показал, как делал ей предложение.