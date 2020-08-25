"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости

Украинский телеведущий Владимир Остапчук обнародовал в Instagram ролик, записанный вместе с его девушкой, нотариусом Кристиной Горняк.
Они записали диалог на диалектах разных регионов Украины. Ролик охватывает Закарпатье, Полтаву, Львов и Умань.
Остапчук отмечает, что они с Горняк из разных регионов Украины, но есть то, что их объединяет.
"Это любовь", – говорит Горняк.
"С днем рождения, Украина. Любовь победит", – написал Остапчук.
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День Независимости Украины – государственный праздник, отмечается 24 августа.
Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк. 19 августа он показал, как делал предложение Горняк.
Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.
В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).