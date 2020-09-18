Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19

Украинский ведущий Владимир Остапчук разместил в сети результаты повторного теста на СOVID-19.

Украинский ведущий Владимир Остапчук сдал отрицательный тест на COVID-19. Об этом он сообщил 18 сентября в Stories Instagram.

"Пришли тесты на COVID-19 и они ничего не обнаружили",– заявил Остапчук.

Ведущий также обнародовал результаты повторного анализа.

Скриншот:vova_ostapchuk / Instagram



О заражении Остапчука коронавирусом 9 сентября сообщил телеканал "Украина", на котором шоумен работает ведущим.

По информации канала, первые симптомы у Остапчука появились 4 сентября. В тот же день они с Горняк сдали тесты. Только после третьей попытки анализы Остапчука показали положительный результат на COVID-19. У его избранницы тест на коронавирус дал отрицательный результат.

9 сентября невеста Остапчука сообщила, что из-за болезни вынуждена отменить свадебную церемонию.

Остапчук, описывая свое состояние, заявил, что настолько плохо ему еще никогда не было.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.