Остапчук показал, как невеста делает ему уколы

Заразившийся коронавирусом украинский телеведущий Владимир Остапчук 17 сентября на своей странице в Instagram показал, как невеста Кристина Горняк делает ему уколы.
На обнародованном ролике Остапчук запечатлен лежащим на диване, вероятно, с оголенным низом спины. В это время его невеста в маске держит в руках два шприца.
"Ну что, ты готов?" – с улыбкой интересуется она у Остапчука и вонзает ему в тело иголки.
"Судя по выражению лица "медсестры", ей это нравится", – отреагировали на ролик фолловеры.
"Тебе лучше выздороветь", – оценили ролик подписчики.
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О заражении Остапчука коронавирусом 9 сентября сообщил телеканал "Украина", на котором шоумен работает ведущим.
По информации канала, первые симптомы у Остапчука появились 4 сентября. В тот же день они с Горняк сдали тесты. Только после третьей попытки анализы Остапчука показали положительный результат на COVID-19. У его избранницы тест на коронавирус дал отрицательный результат.
9 сентября невеста Остапчука сообщила, что из-за болезни вынуждена отменить свадебную церемонию.
Остапчук, описывая свое состояние, заявил, что настолько плохо ему еще никогда не было.