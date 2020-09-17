Остапчук показал, как невеста делает ему уколы

Украинский телеведущий Владимир Остапчук разместил в сети совместное видео со своей невестой Кристиной Горняк.

Заразившийся коронавирусом украинский телеведущий Владимир Остапчук 17 сентября на своей странице в Instagram показал, как невеста Кристина Горняк делает ему уколы.

На обнародованном ролике Остапчук запечатлен лежащим на диване, вероятно, с оголенным низом спины. В это время его невеста в маске держит в руках два шприца.

"Ну что, ты готов?" – с улыбкой интересуется она у Остапчука и вонзает ему в тело иголки.

"Судя по выражению лица "медсестры", ей это нравится", – отреагировали на ролик фолловеры.

"Тебе лучше выздороветь", – оценили ролик подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Все, что нужно знать о коронавирусе. Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 17 Сен 2020 в 4:04 PDT

О заражении Остапчука коронавирусом 9 сентября сообщил телеканал "Украина", на котором шоумен работает ведущим.

По информации канала, первые симптомы у Остапчука появились 4 сентября. В тот же день они с Горняк сдали тесты. Только после третьей попытки анализы Остапчука показали положительный результат на COVID-19. У его избранницы тест на коронавирус дал отрицательный результат.

9 сентября невеста Остапчука сообщила, что из-за болезни вынуждена отменить свадебную церемонию.

Остапчук, описывая свое состояние, заявил, что настолько плохо ему еще никогда не было.