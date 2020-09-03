"Я сказал, что у меня есть хорошая подружка". Остапчук признался, что долго готовил дочь к знакомству с новой пассией

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заверил, что дочь Эмилия поняла его желание развестись с ее мамой, Еленой Войченко.

Остапчук: Сначала мы объяснили, почему мы с мамой не вместе. Это был, наверное, самый болезненный момент Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук в интервью "КП в Украине" рассказал, как знакомил дочь Эмилию со своей невестой, нотариусом Кристиной Горняк.

"Сначала мы объяснили, почему мы с мамой не вместе. Это был, наверное, самый болезненный момент. У ребенка же мир состоит из "папа, мама, ребенок". Мы перед расставанием довольно сильно ругались с [первой женой] Леной, и дочка была свидетелем этого. Наверное, это была основная причина, почему я решил, что пора поставить точку. Эмилия это поняла, потому что видела, насколько неправильными становились отношения между мной и Леной", – рассказал шоумен.

Остапчук признался, что в личном разговоре с дочерью рассказал о своей новой возлюбленной.

"Когда мы с ней секретничали, я сказал, что у меня есть хорошая подружка, ее зовут Кристина, мы живем вместе и я ее люблю. Так что на самом деле "знакомство" Эмилии с Кристиной длилось месяца два-три. Потому что ты не можешь просто прийти и все вывалить на ребенка", – отметил он.

Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк. 19 августа он показал, как делал предложение Горняк.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).