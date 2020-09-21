Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что хуже всего чувствовал себя спустя два дня после заражения коронавирусом.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук 20 сентября в Instagram заявил, что благодарен своей невесте Кристине Горняк за то, что спасла его во время лечения от СOVID-19.

"У людей по поводу коронавируса сейчас неразбериха в головах еще больше, чем весной, поэтому расскажу свою "историю коронации", – написал он.

По словам ведущего, первыми симптомами заболевания стали озноб, кашель, ломота во всем теле, а к вечеру поднялась температура и исчезло обоняние. В тот же день у него диагностировали двухстороннюю пневмонию .

"Начинается удушливый кашель. Колем дексамитазон, едем домой", – вспоминает шоумен.

На следующий день, по словам Остапчука, начался ад, который длился трое суток.

"Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днем все хуже и хуже. Приходит результат третьего теста – это коронавирус", – написал он.

Остапчук отметил, что самочувствие улучшилось только на шестой день, а спустя две недели тест дал отрицательный результат на коронавирус.

"Благодарен своему ангелу-хранителю [невесте] Кристине Горняк, что спасла меня. Хотя она сказала: "Я бы и с того света тебя достала, у нас на носу свадьба", – заявил Остапчук.



О заражении Остапчука коронавирусом 9 сентября сообщил телеканал "Украина", на котором шоумен работает ведущим.

По информации канала, первые симптомы у Остапчука появились 4 сентября. В тот же день они с невестой Кристиной Горняк сдали тесты. Только после третьей попытки анализы Остапчука показали положительный результат на COVID-19. У его избранницы тест на коронавирус дал отрицательный результат.

9 сентября невеста Остапчука сообщила, что из-за болезни вынуждена отменить свадебную церемонию.

Остапчук, описывая свое состояние, заявил, что настолько плохо ему еще никогда не было.

По состоянию на утро 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн – об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на утро 21 сентября.

В Украине зарегистрировано 178 353 случая коронавирусной инфекции. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3583, выздоровело 78 184 пациентов.