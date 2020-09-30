Нардеп Зинкевич сообщила, что повторно заразилась коронавирусом

По словам депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич, полгода назад у нее уже был COVID-19. Сегодня она вместе с другими членами фракции сдала тест, и он оказался положительным.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич сообщила в Facebook, что 30 сентября получила положительный результат теста на коронавирус.

По ее словам, тесты сдавали все члены фракции. Днем ранее о заражении коронавирусом сообщил лидер фракции Петр Порошенко.

По словам Зинкевич, из симптомов пока ощущает только сильную усталость. Она просит всех, кто с ней контактировал в последние дни, сдать тест и уйти на самоизоляцию.

Нардеп утверждает, что полгода назад уже перенесла COVID-19.

"Я уже болела один раз, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)", – написала она.

Яна Зинкевич – участница АТО, волонтер медицинского батальона "Госпитальеры". В декабре 2015 года получила тяжелые травмы в автомобильной аварии. В 2019 году была избрана в парламент по списку "Европейской солидарности".