Корниенко заявил, что у него "ковид Шредингера"

По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, у него есть симптомы COVID-19, но тест дал отрицательный результат.

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко 1 октября заявил в Facebook, что его не обошла коронавирусная инфекция, хотя и экспресс-тест, и ПЦР-исследование дали отрицательный результат.

"Мне сделали КТ с выводом "похоже на COVID-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусом. Каких-то вообще нет, например, кашля", – написал Корниенко.

Его предупредили, что ПЦР-тест иногда не показывает наличие инфекции, а позже в организме могут обнаружить антитела методом ИФА.

Корниенко написал, что его состояние стабильное, показаний к госпитализации нет.

По его словам, заражаться коронавирусом стали наиболее коммуникабельные нардепы.

"Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзерами и перчатками. За прошедшую неделю в связи с выборами проконтактировал с сотнями людей. Неосмотрительность в таких делах плохо заканчивается", – признал глава "Слуги народа".

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что в парламенте коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов. После этого о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, пятый президент, народные депутаты от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и Яна Зинкевич, представитель "Слуги народа" Жан Беленюк. В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и нардеп от этой фракции Иван Крулько.