Мэр Краматорска сообщил, что заразился коронавирусом

Городской голова Краматорска Донецкой области Андрей Панков получил положительный тест на COVID-19. Все, кто контактировал с ним, сдали тесты.

Панков сообщил, что чувствует себя хорошо Фото: Андрей Панков / Facebook

Мэр Краматорска Донецкой области Андрей Панков 30 сентября сообщил в Facebook, что получил положительный результат теста на коронавирус.

"По совету эпидемиологов люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу как контактные лица. Все результаты уже на руках – никто не имеет подтвержденного заболевания", – написал Панков.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, лечится на самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 208 959 человек, из них 92 360 вылечились, а 4129 умерли. В Донецкой области выявлено 3477 случаев заражения, умерли 56 человек, выздоровели 1090 пациентов.