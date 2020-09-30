20 тыс. украинцев получили выплаты Фонда соцстраха за нахождение на самоизоляции из-за СОVID-19

За сентябрь в Украине почти вдвое увеличилась численность людей, которые взяли оплачиваемые больничные в связи с необходимостью изолироваться после контакта с больными COVID-19. Об этом сообщили в Фонде социального страхования Украины.

С начала пандемии Фонд соцстраха направил 24,9 млн грн для тех, кто прошел самоизоляцию Фото: pixabay.com

С начала пандемии коронавирусной инфекции 20 тыс. украинцев, из которых 5 тыс. медиков, находились на самоизоляции под медицинским наблюдением, Фонд социального страхования Украины компенсировал им зарплату за этот период. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба фонда.

С начала пандемии фонд направил на такую помощь 24,9 млн грн.

"За последний месяц количество лиц, состоящих на оплачиваемых больничных из-за изоляции от COVID-19 выросло почти вдвое. Стремительное увеличение численности застрахованных лиц, имеющих показания к самоизоляции, связано с общим ростом случаев заболевания коронавирусной болезни в Украине", – сказано в сообщении.

Пройти оплачиваемую самоизоляцию работающие украинцы могут, если у них был непосредственный контакт с больным COVID-19. Сумма выплат от фонда составит 50% среднего дохода, независимого от продолжительности страхового стажа, и 100% – для медицинских работников. Фонд осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачивает работодатель, отметили в пресс-службе.

"Пособие по временной нетрудоспособности за изоляцию от коронавирусной болезни финансируется Фондом социального страхования на основании больничного листа, выданного с указанием соответствующей причины нетрудоспособности по коду 11. На период карантина открыть листок нетрудоспособности можно в дистанционном режиме, для этого необходимо по телефону обратиться к своему семейному врачу", – уточнили в фонде.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 208 959 человек, из них 92 360 вылечились, а 4129 умерли.