Из-за вспышки COVID-19 среди нардепов Верховная Рада в октябре соберется на один день

Народные депутаты Украины соберутся в Верховной Раде на пленарное заседание 20 октября. В остальные рабочие дни октября они будут заседать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Верховная Рада Украины приняла постановление №4171 "О внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва". Как передает корреспондент издания "ГОРДОН" за этот документ 30 сентября проголосовал 281 народный депутат.

В тексте постановления сказано, что пленарные заседания в четверг и пятницу (1 и 2 октября) заменят на работу в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях. Следующие две недели (с 5 по 9 октября и с 12 по 16 октября) депутаты будут работать не в режиме заседаний, а в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Пленарное заседание Рады пройдет один раз – во вторник, 20 октября. На нем могут рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2021 год.

Сегодня на заседании спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что пленарные заседания нужно отменить из-за роста заболевших COVID-19. По его словам, за последние несколько дней до десяти человек в сессионном зале и аппарате Верховной Рады Украины заразились коронавирусом.

В конце августа Разумков рассказал, что в парламент коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов и семи работников аппарата. Но после этого еще несколько депутатов сообщили о своем инфицировании, в частности, внефракционный народный депутат Муса Магомедов, народный депутат от "Голоса" Кира Рудик, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 208 959 человек, из них 92 360 вылечились, а 4129 умерли.