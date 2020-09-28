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ПОЛИТИКА

Рада должна будет провести заседание 20 октября для одобрения предложений к проекту госбюджета – Разумков

Нардепы могут подавать правки и предложения к проекту госбюджета до 1 октября, отметил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков: 20 октября нужно будет также провести пленарное заседание
Разумков: 20 октября нужно будет также провести пленарное заседание
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада должна провести пленарное заседание 20 октября, чтобы успеть рассмотреть проект госбюджета на 2021 год. Об этом на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 28 сентября сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"1 октября последний срок, когда можно подавать правки и предложения к бюджету. Надо учесть, чтобы 20 октября у нас было пленарное заседание, поскольку это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения в Кабинет Министров Украины. Поэтому 20 октября нужно будет также провести пленарное заседание", – заявил глава парламента.

Согласно календарному плану, на 20 октября запланирована работа нардепов с избирателями.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, Дмитрий Разумков, Кабмин
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