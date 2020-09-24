ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Фактический дефицит бюджета в 2020 году ожидается на уровне 6–6,5% ВВП – Нацбанк Украины

Бюджетный дефицит в Украине снизился ниже прогнозного в связи с сильным недофинансированием существующих расходов. Такое заявление сделал заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%
По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины ожидает фактический дефицит бюджета ниже заложенных в прогнозе на 2020 года 7,5%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина".

"Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности. Но, судя по всему, фактический дефицит будет ниже. Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6–6,5% ВВП", – сказал он.

По информации Сологуба, бюджетный дефицит снизился в связи с сильным недофинансированием существующих расходов.

"Наверстать их в последние месяцы будет непросто с учетом возможностей финансирования", – уточнил он.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 6 августа сообщили, что падение ВВП во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го составило 11%. Таким образом, падение было на три процентных пункта меньше, чем ожидалось. По мнению Минэкономики, Украина прошла пик кризиса, вызванного пандемией.

21 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицит бюджета в Украине меньше, чем в отдельных европейских странах.

"В этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом. Но никакой "дыры" в бюджете нет. Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10–14%", – сказал он.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.

Теги: Украина, госбюджет, ВВП, дефицит, прогноз, Нацбанк, Дмитрий Сологуб
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь
Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
  Экс-участник шоу "Голос страны" на "1+1" Винницкий презентует в Киеве сборник стихов
  Экс-участник шоу "Голос страны" на "1+1" Винницкий презентует в Киеве сборник стихов
Многодетная мать Подкопаева рассказала о причинах конфликтов между старшими детьми
Многодетная мать Подкопаева рассказала о причинах конфликтов между старшими детьми
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом
Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом
О 100-летнем британском волонтере Томе Муре снимут кино
О 100-летнем британском волонтере Томе Муре снимут кино
"Она сама себя узнает?", "Как кукольный персонаж". В Instagram обсуждают лицо Пугачевой
"Она сама себя узнает?", "Как кукольный персонаж". В Instagram обсуждают лицо Пугачевой
Alyosha сняла на видео семейную прогулку
Alyosha сняла на видео семейную прогулку
Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками
Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками
  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове
  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS