Бюджетный дефицит в Украине снизился ниже прогнозного в связи с сильным недофинансированием существующих расходов. Такое заявление сделал заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5% Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины ожидает фактический дефицит бюджета ниже заложенных в прогнозе на 2020 года 7,5%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина".

"Дефицит бюджета в этом году у нас заложен на уровне 7,5% ВВП. Это абсолютно правильно с точки зрения контрцикличности. Но, судя по всему, фактический дефицит будет ниже. Мы оцениваем, что дефицит бюджета будет в районе 6–6,5% ВВП", – сказал он.

По информации Сологуба, бюджетный дефицит снизился в связи с сильным недофинансированием существующих расходов.

"Наверстать их в последние месяцы будет непросто с учетом возможностей финансирования", – уточнил он.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 6 августа сообщили, что падение ВВП во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го составило 11%. Таким образом, падение было на три процентных пункта меньше, чем ожидалось. По мнению Минэкономики, Украина прошла пик кризиса, вызванного пандемией.

21 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дефицит бюджета в Украине меньше, чем в отдельных европейских странах.

"В этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом. Но никакой "дыры" в бюджете нет. Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10–14%", – сказал он.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.