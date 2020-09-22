Ермак назвал запланированное сокращение расходов на Минобороны этически сомнительным

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские политики пиарятся на обсуждении проекта госбюджета на 2021 год.

Ермак: Сектор обороны и безопасности – целостный, в нем каждый элемент имеет свое значение для защиты государственности Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Правительство Украины запланировало в проекте государственного бюджета на 2021 год увеличение расходов на оборону и безопасность почти на 21 млрд грн. Всего предусмотрено 267 млрд, это самая большая сумма за годы независимости, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Facebook.

"В этих расходах есть нечто странное: хоть и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млрд грн, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн грн. Однако другие показатели в проекте госбюджета вполне оправданы. Добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников", – написал Ермак.

Он отметил, что критикой проекта госбюджета занимаются безответственные политики, которые пиарятся на дискуссиях о бюджетных расходах на оборону и безопасность.

"Сектор обороны и безопасности – целостный, в нем каждый элемент имеет свое значение для защиты государственности. Поэтому не могут быть в интересах Украины призывы сократить расходы на этот сектор или на его часть", – считает глава ОПУ.

По словам Ермака, увеличение расходов на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям вызвало критику, потому что управление ГСЧС осуществляется через систему Министерства внутренних дел, "и поэтому удобно манипулировать в телеэфире, что и эти деньги идут на МВД".

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.