Фонд госимущества предлагает увеличить поступления от приватизации в 2021 году

Фонд госимущества Украины перевыполнил план поступлений от приватизации в госбюджет в 2020 году в четыре раза, они составили 2 млрд грн, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

План поступлений в госбюджет 2021 года подан в парламент на уровне 6 млрд грн, ФГИ хочет его увеличить до 12 млрд Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Фонд госимущества Украины ведет переговоры об увеличении плана поступлений в государственный бюджет 2021 года от приватизации. Об этом 21 сентября во время пресс-конференции "Украина: как инвестиционные проекты вернут Украину в поле зрения иностранных инвесторов" заявил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам Сенниченко, план поступлений подан в парламент на уровне 6 млрд грн.

"Мы сейчас общаемся с депутатами, правительством, уточняем бюджетные показатели следующего года. ФГИ будет предлагать увеличение примерно до 12 млрд, но это будет зависеть от необходимых мер по финансированию, потому что одна гривна, вложенная в аудит технической документации, на сегодняшний день приносит 71 грн поступлений от приватизации", – сказал Сенниченко.

По его информации, в начале кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ВР снизила планку по поступлениям в бюджет от приватизации до 500 млн грн за 2020 год.

"Мы его уже перевыполнили. Сегодня [поступления составили] 2 млрд, до конца года ожидаем 3 млрд", – отметил Сенниченко.

По его словам, в планах на приватизацию на 2021 год – облэнерго, которые еще не приватизированы.

"По поводу "Центрэнерго", шахт есть вопросы", – подчеркнул глава ФГИ.

Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал на аукционе киевский отель "Днепр" за 1,11 млрд грн при стартовой цене около 80 млн грн. Победителем конкурса стала компания "Смартленд", зарегистрированная в Киевской области. Объект принадлежал Государственному управлению делами. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продажу отеля, заявил, что этот аукцион дал старт программе большой приватизации.