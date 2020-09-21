В 2021 году каждая восьмая гривна госбюджета пойдет на уплату процентов по долгам – Киевская школа экономики

В течение 2021 года Министерству финансов Украины нужно будет привлечь 702 млрд грн кредитов, чтобы профинансировать дефицит государственного бюджета и погасить старые долги. Об этом заявили в Киевской школе экономики.

В 2020 году Минфину Украины нужно позаимствовать из разных источников 642 млрд грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Значительный дефицит госбюджета, запланированный на 2021 год, приведет к дальнейшему увеличению потребностей в привлечении долгового финансирования. Об этом информирует Telegram-канал Киевской школы экономики "Ваші гроші" 21 сентября.

"В течение 2021 года Минфину [Украины] нужно будет привлечь 702 млрд грн долгов, чтобы профинансировать дефицит и погасить старые долги. Для сравнения: в 2020 году с рекордным объемом дефицита Минфину нужно позаимствовать из разных источников 642 млрд грн", – сказано в сообщении.

По мнению экспертов КШЭ, это увеличит стоимость обслуживания госдолга в последующие годы.

"Так, в 2021 году стоимость обслуживания госдолга вырастет почти на четверть, и будет стоить бюджету 160 млрд грн (или 12% расходов). В 2020 году это 141 млрд грн, или 11,1% расходной части бюджета", – подчеркнули в школе экономики.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год на заседании 14 сентября и подал его на рассмотрение Верховной Рады. Доходы бюджета запланированы на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн.

Согласно проекту госбюджета, дефицит планируется на уровне 270 млрд грн, что составляет 6% ВВП. Об этом 18 сентября заявил министр финансов Сергей Марченко.