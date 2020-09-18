Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение расходов развития на 12,4 млрд грн – Марченко

В бюджете на 2021 год расходы развития предусмотрены в размере почти 175 млрд грн, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко: Темпы развития расходов развития в 1,5 раза быстрее, чем расходов в целом Фото: mof.gov.ua

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение бюджета развития на 12,4 млрд грн. Об этом 18 сентября сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На 2021 расходы развития предусмотрены в размере почти 175 млрд грн. Этот показатель вырастет на 12,4 млрд грн по сравнению с этим годом. Темпы развития расходов развития в 1,5 раза быстрее, чем расходов в целом", – подчеркнул министр.

Расходы развития – это расходы бюджета на финансовое обеспечение научной, инвестиционной и инновационной деятельности.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.