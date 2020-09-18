В 2023 году дефицит бюджета Украины составит 3% ВВП – Марченко

Министерство финансов Украины ожидает сокращения дефицита бюджета в среднесрочной перспективе, сообщил глава ведомства Сергей Марченко.

Согласно проекту госбюджета Украины на 2021 год, дефицит планируется на уровне 270 млрд грн, что составляет 6% ВВП. Об этом 18 сентября во время выступления в Верховной Раде заявил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По прогнозу МВФ фискальный дефицит стран, формирующийся в 2021 году, в среднем составит 8,5% ВВП, а в мире – 8,2%. Показатели Украины в этом контексте выглядят достаточно умеренными", – отметил он.

Марченко добавил, что Минфин ожидает сокращение дефицита бюджета в среднесрочной перспективе.

"В 2022 году – до 4.5%, в 2023 году – до 3% ВВП. Преждевременное резкое уменьшение дефицита в следующем году стало бы шоком для нашей экономики, усугубило экономический спад под затяжным характером пандемии и могло заблокировать положительные тенденции восстановления ВВП", – объяснил он.

Проект госбюджета, в котором заложен размер дефицита, был опубликован 14 сентября. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 16 сентября, что неподъемность дефицита государственного бюджета Украины – это миф.

В законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (после внесенных с начала года правок) доходы определены на уровне 978,71 млрд грн, расходы – 1,27 трлн грн. Таким образом, дефицит бюджета превышает 29%.