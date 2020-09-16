"Почти каждая страна увеличила". Шмыгаль заявил, что дефицит госбюджета Украины не неподъемный

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, увеличение поступлений в госбюджет ожидается за счет улучшения работы налоговой и таможни, а также отказа от "предыдущих коррупционных схем".

Неподъемность дефицита государственного бюджета Украины – это миф. Об этом 16 сентября на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Миф относительно неподъемного дефицита бюджета. Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефицит своего бюджета. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги на медицину и поддержать людей и бизнес. На следующий год мы закладываем в бюджет 6% дефицита, что на 15% меньше, чем в этом году", – сказал он.

По словам премьер-министра, Министерство финансов "тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита".

"Мы ожидаем увеличения поступлений в государственный бюджет за счет улучшения работы налоговой и таможни и отказов от предыдущих коррупционных схем предыдущих лет. Поэтому мы рассчитываем на выполнение бюджета как 2020 года сейчас, так и 2021 года", – объяснил Шмыгаль.

В законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (после внесенных с начала года правок) доходы определены на уровне 978,71 млрд грн, расходы – 1,27 трлн грн.

В проекте госбюджета Украины на 2021 год дефицит установлен на уровне 270 млрд грн.