Госбюджет Украины получил 1,1 млрд грн за продажу отеля "Днепр"

Победитель аукциона по продаже отеля "Днепр" прошел проверку Фонда госимущества Украины и выполнил условия для получения права собственности на актив, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

14 сентября в госбюджет Украины поступило 1,11 млрд грн от продажи отеля "Днепр", сообщил сегодня в Facebook глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Новый владелец гостиницы "Днепр", который завоевал это право в ходе открытого аукциона, перечислил деньги за актив в госбюджет в полном объеме", – написал он.

Сенниченко отметил, что после объявления результатов аукциона по продаже отеля средства победителя торгов проходили проверку на соответствие требованиям действующего законодательства Украины.

"Ключевое из них: не допустить российского капитала на приватизированные украинские предприятия. Проверка на добродетель – это прозрачная пошаговая процедура, которую Фонд госимущества соблюдает неукоснительно. Компетентными органами установлено, что все проверки принесли положительный результат, все предусмотренные законодательством процедуры – пройдены. Победитель аукциона выполнил условия для получения права собственности на актив", – добавил Сенниченко.

Отель "Днепр" расположен в центре Киева, на улице Крещатик, 12. Общая площадь 12-этажного отеля – почти 13 тыс. м².

Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал на аукционе киевский отель "Днепр" за 1,11 млрд грн при стартовой цене около 80 млн грн. Победителем конкурса стала компания "Смартленд", зарегистрированная в Киевской области. Объект принадлежал Государственному управлению делами. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продажу отеля, заявил, что этот аукцион дал старт программе большой приватизации.

"Наші гроші" написали 16 июля, что "Днепр" купила связанная с Россией фирма, основателем которой был эстонский игрок в покер Петтери Ванхапелто из Эстонии. Сенниченко ответил, что продажу отеля отменят, если подтвердится, что покупатель – россиянин.

Предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский сообщил, что победу в аукционе одержали украинские айтишники, которые намерены превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов.