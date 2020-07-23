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Киберспортсмен Кохановский хочет превратить гостиницу “Днепр” в первый киберспортивный отель в мире

Обновленный отель "Днепр" будет включать в себя не только атрибуты топового отеля, но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков и другие объекты, заявил предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский.

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Александр Кохановский: Всю свою жизнь я презентовал Украину в мире киберспорта, но сейчас мы выходим на абсолютно новый уровень
Александр Кохановский: Всю свою жизнь я презентовал Украину в мире киберспорта, но сейчас мы выходим на абсолютно новый уровень
Фото: Kyiv Investment Forum / Facebook

Победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не "российские олигархи", как сообщали СМИ, а украинские айтишники, которые хотят превратить его в первый киберспортивный отель в мире, полностью подготовленный для таких ивентов. Такое заявление у себя в Facebook сделал сегодня предприниматель и профессиональный киберспортсмен Александр Кохановский.

“Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены со всеукраинскими и международными турнирами, Киберспортивной академией, образовательными проектами и Киберспортивной асоциацией, объединяющей ключевых игроков рынка, которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы. Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность”, – отметил он.

Кохановский поделился своими дальнейшими планами по обустройству отеля, его развитию и кибербудущему Украины.

“Всю свою жизнь я презентовал Украину в мире киберспорта, но сейчас мы выходим на абсолютно новый уровень – мировой рынок и большие возможности для экономики нашей страны. "Днепр" будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, SPA и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge”, – написал киюерспортсмен.

Переоборудовать отель он собирается вместе с группой партнеров и инвесторов, которые способны реализовать большой проект, первой частью которого станет отель “Днепр”.

https://www.facebook.com/Kokhanovskyy/posts/3535294536483550

Отель "Днепр" расположен в центре Киева, на улице Крещатик, 12. Общая площадь 12-этажного отеля – почти 13 тыс. м². Объект принадлежал Государственному управлению делами. 

Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал его на аукционе за 1,11 млрд грн при стартовой цене около 80 млн грн. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продажу отеля, заявил, что этот аукцион дал старт программе большой приватизации.

О том, что отель якобы купила связанная с Россией фирма, основателем которой был эстонский игрок в покер Петтери Ванхапелто, писал проект "Наші гроші".

Теги: Киев, отель, киберспорт, отель Днепр, Александр Кохановский
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