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Продажу отеля "Днепр" могут отменить, если покупатель окажется россиянином – Фонд госимущества

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что покупатель киевского отеля "Днепр" пройдет проверку.

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Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал на аукционе киевский отель "Днепр" за 1,11 млрд грн
Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал на аукционе киевский отель "Днепр" за 1,11 млрд грн
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

Продажу киевского отеля "Днепр" могут отменить, если победитель аукциона окажется россиянином. Об этом 17 июля в Facebook заявил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение. Понятно, что и сам инвестор не может быть из страны-агрессора. Соответственно, инвестор, который выиграл аукцион, может получить в собственность отель "Днепр" не раньше, чем пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства, которые четко ограничивают, кто может подписать договор с государством", – подчеркнул Сенниченко.

Чтобы выяснить происхождение средств покупателя, Фонд госимущества направил запросы в правоохранительные и другие государственные органы. Опираясь на выводы компетентных структур, будет принято решение: подписывать договор купли-продажи с победителем аукциона или нет.

"Сомнительный, из офшорных зон с непрозрачной структурой собственности и российский капитал не может участвовать в украинской приватизации. Если вдруг выяснится, что победитель аукциона – россиянин или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли-продажи", – сказал Сенниченко.

Также он отметил, что независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается.

https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko/posts/3256889247666551

Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал на аукционе киевский отель "Днепр" за 1,11 млрд грн при стартовой цене около 80 млн грн. Объект принадлежал Государственному управлению делами. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продажу отеля, заявил, что этот аукцион дал старт программе большой приватизации.

По данным проекта "Наші гроші", отель "Днепр" купила связанная с Россией фирма, основателем которой был эстонский игрок в покер Петтери Ванхапелто из Эстонии.

Отель "Днепр" расположен в центре Киева, на улице Крещатик, 12. Общая площадь 12-этажного отеля – почти 13 тыс. м².

Теги: Россия, Украина, аукцион, Фонд госимущества, приватизация, Дмитрий Сенниченко, отель Днепр
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