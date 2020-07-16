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Отель "Днепр" купила связанная с Россией фирма, основателем которой был эстонский игрок в покер

16 июля определился победитель аукциона по продаже киевской гостиницы "Днепр", им стала компания "Смартленд". Проект "Наші гроші" выяснил, что сооснователем фирмы был профессиональный игрок в покер из Эстонии Петтери Ванхапелто. За вторым сооснователем, Максимом Терещуком, по данным нардепа Андрея Холодова, стоит российский игорный магнат Олег Бойко.

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Отель "Днепр" продали за 1,11 млрд грн
Отель "Днепр" продали за 1,11 млрд грн
Фото: dniprohotel.ua

Одним из основателей фирмы из Броваров Киевской области "Смартленд", которая выиграла аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр", был профессиональный игрок в покер Петтери Ванхапелто из Эстонии. Об этом со ссылкой на системы Opendatabot и Clarity Project сообщает проект "Наші гроші".

Сейчас учредителями "Смартленда" числятся ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако в 2018 году этой компанией вместе с Терещуком владел Ванхапелто.

Он родом из Финляндии, живет на Мальте, является членом правления эстонских фирм Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ. В 2016 году был комментатором, а в 2017 году – игроком на фестивале Cash Game Festival, который проводился в казино Casino Malta, принадлежащем компании из группы Olympic Entertainment Group.

В 2018 году эстонская Olympic Entertainment Group AS подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения в 2009 году запрета на игорный бизнес.

Что касается Терещука, то за ним, как уверяет в Facebook народный депутат из "Слуги народа" Андрей Холодов, стоит российский игорный магнат Олег Бойко, который владеет лотереей "Патриот", казино "Вулкан", залами игровых автоматов "Метро Джекпот", БЦ "Крещатик" и т.д.

По "историческим данным налоговой базы", Терещук был сотрудником в ООО "Честная игра", ООО "МДК" и ООО "Прорыв", которые официально входили в холдинг Бойко, пишет Холодов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276906090250039&id=100037919509634

Еще один совладелец фирмы – победителя аукциона – ООО "Айс Таун", 82,29% акций которого принадлежат киевлянину Алексею Игунину. Ранее эта компания принадлежала известному украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку, выяснили "Наші гроші".

Фонд государственного имущества Украины 15 июля продал на аукционе киевский отель "Днепр" за 1,11 млрд грн при стартовой цене около 80 млн грн. Объект принадлежал Государственному управлению делами. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продажу отеля, заявил, что этот аукцион дал старт программе большой приватизации.

Теги: Россия, Эстония, аукцион, приватизация, игорный бизнес, Opendatabot, Олег Бойко, Наші гроші, Андрей Холодов, отель Днепр
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