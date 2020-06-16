Нардеп Холодов заявил, что Фонд госимущества занизил стартовую цену отеля "Днепр" в три раза

Стартовая цена отеля Днепр – всего 81 миллион гривен, это номинальная стоимость акций компании, но балансовая стоимость активов – 249,6 миллиона, то есть в три раза выше, заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

Стартовую цену на гостиницу "Днепр" в центре Киева Фонд госимущества занизил в три раза, об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

"Стартовая цена отеля Днепр – всего 81 миллион гривен, это номинальная стоимость акций компании. Но балансовая стоимость активов – 249,6 миллиона, то есть в три раза выше. Соответственно, если идти по процедуре "малой приватизации", то стартовая цена аукциона равна стоимости акций (81 млн грн), а если по "большой приватизации" – то цена была бы не меньше стоимости активов (249,6 млн грн). При этом продажа по процедуре "крупной приватизации" возможна, если активы стоят более 250 млн грн. При определении процедуры ФГИ опирался на финансовую отчетность отеля, хотя доверия к ней нет никакого", – сказал политик.

Чистая прибыль гостиницы "Днепр" в 2019 году составила 280 тыс. грн при доходе больше 60 млн грн, добавил он.

"Это просто смешные отчеты и смешные суммы. Очевидно, что там годами существовала черная касса и махинации с доходами и расходами. Именно махинации позволили занизить балансовую стоимость отеля, пойти по процедуре "малой приватизации" и занизить стартовую стоимость отеля в три раза", – подчеркнул нардеп.

Холодов считает эту ситуацию показателем профессионального уровня Фонда госимущества.

"Представьте, что глава Фонда госимущества купил квартиру за 250 тысяч, а потом выставил на аукцион со стартовой ценой в 80 тысяч в надежде на то, что сбегутся инвесторы и взвинтят цену до реальных 250. И дальше он рискует – если схема сработает, то он вернет свои деньги и попиарится, а если цена не вырастет, то он либо потеряет деньги, либо отменит аукцион. Или еще один пример: глава фонда идет работать за зарплату, а потом получает 30% с условием, что остальные 70% ему нужно выторговать. Интересно, согласится ли он так работать?" – заявил он.

Эксперты, с которыми советовался Холодов, назвали ему оценочную стоимость отеля в пределах 250–300 млн грн, некоторые готовы заплатить до 400 млн грн.

"Тогда как [глава ФГИ] Дмитрий Сенниченко искусственно занижает цену и рискует деньгами государственного бюджета. Такой подход является недопустимым, нельзя выставлять госсобственность на продажу в три раза ниже балансовой стоимости. Такая практика должна быть пресечена с самого начала, ее нельзя допускать при приватизации ни отеля, ни каких-либо промышленных предприятий", – резюмировал народный депутат.

Отель "Днепр" в Киеве выставлен на аукцион. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины. Стартовая цена составляет 80 923 400 грн. Отмечается, что в распоряжении гостей отеля – 186 номеров различных типов, рестораны, бары, спа-центр и несколько конференц-залов.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в министерстве заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.