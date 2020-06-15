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Отель "Днепр" в Киеве выставили на аукцион, стартовая стоимость – почти 81 млн грн

Новый владелец киевского отеля "Днепр" получит здание общей площадью 12 829 м², сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

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Отель "Днепр" расположен в центре Киева, на улице Крещатик
Отель "Днепр" расположен в центре Киева, на улице Крещатик
Фото: Фонд державного майна України / Facebook

Отель "Днепр" в Киеве выставлен на аукцион. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Стартовая цена отеля составляет 80 923 400 грн.

"Объект расположен в самом центре Киева, на улице Крещатик, рядом с главной площадью страны – Майданом Незалежности. Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 м², состоящее из 12 наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест – земельный участок принадлежит АО "Днепр" с правом постоянного пользования", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в распоряжении гостей отеля – 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/3213339468688481

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

17 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

3 марта 2020 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что для приватизации в ФГИУ передано 431 предприятие.

Теги: Украина, Днепр, аукцион, Крещатик, отель
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