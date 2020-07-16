Нужно на хер все государственные объекты продать, как отель "Днепр", на открытых аукционах за большие деньги в частные руки

"Днепр". Это очень-очень круто! Без "но". Без придирок. Без кривляния. Без ковыряния в носу.

И не надо писать: "Пусть сначала заплатят", "Кто покупатель?", "Так конечно, под казино же".

Бровары. Прокладка. Х…ярка. Идите на хер.

Вокруг весь аналогичный Крещатик сп…здили за бесплатно. Сколько такого же крутого имущества забирали за бесценок?!

Да, место супер. А здание и состояние – говно. Чтобы это место стало бизнесом и отбило вложения, победителю надо будет туда вложить еще приблизительно столько же.

А это все инвестиции. А это все рабочие места.

В данном случае у всех предыдущих властей и президентов за все годы независимости была возможность проводить вот такие открытые конкурсы.

Я сегодня смотрел прямой эфир, и это было очень круто – круто подготовлено, круто проведено, круто медийно и с крутым результатом.

29 участников. В 14 раз увеличение цены. 1,1 млрд грн в бюджет. Это однозначный респект всем причастным.

Это более $3000 за метр. На мой взгляд, даже вне кризиса – это верхний потолок цены для этого состояния и этого места.

Не за стратегический завод. Не за недра. За здание. На котором десятки лет воровали все – от сотрудников и администрации до мелких и крупных воришек из Государственного управления делами. Просто сп…здить не успели.

Скажу одно. Государство – самый х…евый и самый неэффективный управляющий. Нужно на хер все государственные объекты аналогично продать на открытых аукционах за большие деньги в частные руки.

Искренне желаю, чтобы покупатель сделал по-настоящему крутой проект, когда-нибудь отбил все эти инвестиции и заработал. Так будет справедливо.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора