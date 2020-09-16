На строительство дорог в Украине в 2021 году будет предусмотрено 150 млрд грн – Шмыгаль

Государственная программа "Большое строительство", в рамках которой строят дороги, способствует восстановлению украинской экономики, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В проекте государственного бюджета Украины на 2021 год предусмотрят 150 млрд грн затрат на дороги. Об этом 16 сентября на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"150 млрд грн предусматривается и выделено на строительство дорог в следующем году. Это, на самом деле, беспрецедентная сумма. Программа президента "Большое строительство" – это программа, которая создает десятки тысяч рабочих мест и способствует восстановлению украинской экономики", – сказал он.

"Большое строительство" – совместный проект президента и правительства Украины, цель которого – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также на средства из местных бюджетов.

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.

В июле Кабинет Министров дополнительно выделил "Укравтодору" 35 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год на заседании 14 сентября. Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета в первом чтении 18 сентября.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Доходы в бюджете на 2021 год ожидаются на уровне 1,071 трлн грн, а расходы – в пределах 1,35 трлн грн. Основной прирост доходов бюджета ожидается за счет эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Курс, на основе которого высчитаны основные показатели бюджета, заложен на уровне 29,1 грн/$.