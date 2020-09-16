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В госбюджет на 2021 год закладываются беспрецедентные расходы на медицину – Шмыгаль

Расходы на медицину в 2021 году планируются в Украине на уровне 156 млрд грн, что на 27,5 млрд грн больше показателей 2020 года, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль: Почти 20 млрд грн будет выделено на борьбу с коронавирусом
Шмыгаль: Почти 20 млрд грн будет выделено на борьбу с коронавирусом
Фото: kmu.gov.ua

В проект государственного бюджета Украины на 2021 год закладывается большая сумма на медицину, чем было в предыдущий год. Об этом 16 сентября на заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В бюджете заложены беспрецедентные расходы на медицину – 156 млрд грн, на 27,5 млрд грн больше, чем в нынешнем году. Это даст возможность в следующем году на 30% повысить зарплаты для врачей. Также это улучшит качество медицинских услуг и позволит дополнительно оснастить больницы современным оборудованием", – сказал он.

По словам премьера, медицина является одним из приоритетов, которые отображены в проекте госбюджета.

"Почти 20 млрд грн будет выделено на борьбу с коронавирусом. Это значит, что в следующем году врачи будут обеспечены всем необходимым", – отметил Шмыгаль.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год на заседании 14 сентября. Верховная Рада планирует рассмотреть проект госбюджета в первом чтении 18 сентября.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Доходы в бюджете на 2021 год ожидаются на уровне 1,071 трлн грн, а расходы – в пределах 1,35 трлн грн. Основной прирост доходов бюджета ожидается за счет эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Курс, на основе которого высчитаны основные показатели бюджета, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Теги: медицина, госбюджет, зарплата, бюджет, законопроект, врачи, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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