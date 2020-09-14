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ДЕНЬГИ

Госбюджет может недополучить 6 млрд грн из-за облгазов

"Оператор ГТС Украины" планировал перечислить в госбюджет 20 млрд грн, но из-за долгов облгазов сможет это сделать только на 14 млрд грн, заявил гендиректор компании Сергей Макогон.

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Тариф для облгазов был увеличен с начала года почти на 40%, но они почему-то не платят за тот газ, который выбирают из нашей ГТС на технологические нужды
Тариф для облгазов был увеличен с начала года почти на 40%, но они почему-то не платят за тот газ, который выбирают из нашей ГТС на технологические нужды
Фото: 112.ua

Задолженность украинских облгазов перед "Оператором ГТС Украины" до конца 2020 года может вырасти с 1 млрд грн до 6 млрд грн и компания заплатит в итоге 14 млрд грн дивидендов в бюджет вместо 20, как планировала, рассказал в интервью изданию The Page генеральный директор Сергей Макогон.

"Проблема в том, что хотя тариф для облгазов был увеличен с начала года почти на 40%, они почему-то не платят за тот газ, который выбирают из нашей ГТС на собственные, так называемые технологические нужды, – рассказал руководитель. – Это очень большая проблема. Если мы не получим эти средства, мы не сможем оплатить все дивиденды в государственный бюджет. Мы планируем оплатить где-то примерно 20 млрд грн, но если этих средств не будет, мы оплатим 14 млрд грн. 6 млрд грн мы не сможем оплатить, потому что этих средств нет".

Он объяснил, что около 40% тарифа облгазов – это деньги именно на закупку технологического газа, и "Оператор ГТС Украины" уже обращался к регулятору, а также к правоохранителям, чтобы решить ситуацию с задолженностью. Население при этом почти на 100% рассчитывается с облгазами, подчеркнул Макогон.

The Page отмечает, что в Раде 6 июля был зарегистрирован законопроект №3800, цель которого, по данным издания, – навести порядок на рынке газа, гарантировать целевое использование частными облгазами тарифного дохода для закупок газа для населения.

Теги: газ, госбюджет, бюджет, доходы, ГТС, тарифы, технологии, деньги, население, облгаз, Сергей Макогон
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