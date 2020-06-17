Рябцев: "Газпром" демонтирует ряд сооружений на границе с Украиной, чтобы не тратить деньги. Это не повлияет на выполнение транзитного соглашения

"Газпром" в будущем планирует перекачивать через Украину 15–20 млрд кубометров газа. Никто не может заставить его увеличить объемы транзита. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев.

"В советское время создали единую газотранспортную систему, которая предназначалась для доставки советского газа в Западную Европу. Система последовательно модернизировалась и ее мощность постепенно была доведена до более 100 млрд м³ газа, если речь о транзите через территорию Украины. В последнее время эти объемы не задействованы. Сейчас нет потребности в таких объемах транзита, особенно после строительства обходных трубопроводов. Естественно эти три большие нитки – магистральные трубы – из России в Украину уже не востребованы. Поэтому "Газпром" решил демонтировать ряд сооружений, чтобы не тратить деньги на поддержание их в надлежащем состоянии. Эти действия никоим образом не повлияют на выполнение транзитного соглашения, подписанного в декабре 2019 года между "Газпромом" и "Нафтогазом", – подчеркнул Рябцев.

Он отметил, что необходимости в транзите в Европу больших объемов газа больше не существует.

"В свете нынешних событий иметь какие-то отношения с государством-агрессором нет никакой нужды. Если считать, что через пять лет отношения между Россией и Украиной настолько улучшатся, что РФ вернет Крым, а ее президент Владимир Путин на коленях будет умолять о прощении, то начало демонтажа трубопровода, конечно, выглядит как не очень хорошая новость. Но в 2014 году стало ясно, что тех отношений, которые были между Россией и Украиной, не восстановить в обозримом будущем. Поэтому думать о том, что через нашу страну пойдут большие объемы транзита газа, могут только люди, не очень разбирающиеся в вопросе. Этому уже не бывать по ряду причин. Во-первых, Европе не нужно столько газа, как раньше. Во-вторых, и Россия, и другие страны (тот же Азербайджан, Польша) построили обходные трубопроводы. В-третьих, технологии сжижения газа подешевели настолько, что по цене сопоставимы с поставками по трубопроводам", – сообщил собеседник.

Эксперт напомнил, что уменьшение объемов транзита через Украину является частью энергетической стратегии России.

"Россия следует собственной энергетической стратегии, где сказано, что ее цель до 2020 года снизить до минимума зависимость от трех стран – Беларуси, Польши и Украины. Эта задача реализована. Уже меньше загружены трубопроводы "Ямал – Европа" и "Уренгой – Помары – Ужгород". То есть все по плану РФ. Неоднократно шла речь о том, что украинской стороне надо принимать усилия для оптимизации существующих мощностей внутри страны. Ведь понятно, мы уже не будем обеспечивать такой транзит, как сейчас. В "Газпроме" заявляют, что через Украину будут направлять 15–20 млрд м³ газа. Заставить увеличить объемы мы не в состоянии", – резюмировал Рябцев.

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон сообщил, что российский "Газпром" начал демонтаж труб, по которым газ подается к границе Украины. По словам Макогона, если транзитный договор с Россией не будет продлен, система начнет "работать для обеспечения газом наших потребителей".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истек 31 декабря 2019 года.

30 декабря 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

"Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, при этом российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ – в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.