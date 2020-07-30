Боевики "ДНР" получали соцвыплаты из украинского бюджета – СБУ

Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Среди заказчиков таких "услуг" были представители боевиков, рассказали в Службе безопасности Украины.

Контрразведка СБУ прекратила механизм незаконного получения социальных выплат боевиками "ДНР" из госбюджета Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения. Среди заказчиков таких "услуг" были представители боевиков, отметили в СБУ.

Так, 29 июля в Бахмуте оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства при попытке снятия наличности для дальнейшего перемещения на временно оккупированную территорию.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований. Также выявлены другие документальные материалы, подтверждающие информацию следствия по налаживанию фигурантами механизма выплаты средств из государственного бюджета Украины представителям незаконных вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

Трем фигурантам, среди которых работник государственного банка, сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "злоупотребление властью или служебным положением", "служебный подлог" и "создание террористической группы или террористической организации".

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.