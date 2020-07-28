Утечка данных Cloudflare не угрожает государственным сайтам – СБУ

Данные клиентов компании Cloudflare Inc., попавшие в сеть, являются общедоступными, а потому их утечка не несет угрозы украинским государственным ресурсам, заявили в Службе безопасности Украины.

Утечка данных компании Cloudflare Inc. не представляет угрозы для украинских государственных ресурсов, говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

"IP-адреса веб-ресурсов, которые появились в интернете, являются обобщенной базой общедоступных данных. То есть обнародованные доменные имена с IP-адресами доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS. Всего было опубликовано почти 2,6 млн таких записей. Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы веб-ресурсов, которые обслуживает Cloudflare, в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры", – подчеркнули в СБУ.

Об утечке данных сервиса Cloudflare Inc. стало известно 26 июля. Среди обнародованных адресов, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, было 45 записей о сайтах на домене gov.ua и более 6,5 тыс. – на домене ua, в том числе о ресурсах объектов критической инфраструктуры.